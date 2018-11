“La Verità” il nuovo singolo di Vasco

Il nuovo singolo “La Verità” di Vasco Rossi arriva per radio il 16 novembre e in vinile il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di metafore, realtà forzata, mai così calzanti al clima di totale confusione e di isteria di questi tempi.

Ai suoi followers la commenta così, nel suo personale stile canzone:

“La verità fa male, la verità si sposa!

Sposi la verità oppure sposi la menzogna!

Sai da che parte stai?

La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa..

..E non è vestita mai di rosa..Non è una signora!

Sei sicuro di volerla conoscere?

Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore?

La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice..da duce?

La verità è la televisione? O Instagram o Facebook?

La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli,

si ascoltano psicologi.

E ognuno sa chi è stato O chi sarà?

Queste sono le domande..tante..

che la canzone fa

Naturalmente non dà risposte,

unica cosa certa,

si finisce sempre per sposare

“Una“ verità! Scritta con ROBERTO CASINI, un personaggio che fa parte della storia: batterista della prima band (che poi Vasco ha chiamato Steve Rogers band) e musicista dalla spiccata vena ironica, già complice di brani come “Va bene Va bene”, “Gabri”, “Senorita”. O anche dei più recenti ”Eh già”, “Sono Innocente”. Gli arrangiamenti sono del M.ro CELSO VALLI, con la sua graffiata vincente di suoni, collabora da decenni alla produzione in studio di grandi successi di Vasco.

Il primo “Irid” Video …della storia, di Pepsy Romanoff Con lui la storia continua, ogni volta è una puntata del film che sta costruendo negli anni. Questa volta, per interpretare “la verità”, il nostro “visionario” regista punta tutto sugli “occhi”. Che osservano, ascoltano, sentono, toccano e parlano. Essenzialmente in primo piano l’iride in movimento di Vasco.