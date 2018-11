Alvaro Soler, nuovo singolo estratto da “Mar De Colores”

Dopo l’incredibile successo de “La Cintura”, 3 volte Platino in Italia e ai vertici delle classifiche di tutta Europa e paesi Latini, Alvaro Soler presenta il secondo singolo estratto dal suo nuovo album “Mar de Colores”. Il brano scelto dal cantautore spagnolo è “Ella”, una ballad che mette perfettamente in luce il talento di Soler, un talento che non passa solo per tormentoni up tempo da sole e spiaggia ma anche da brani più ricercati, emotivi e emozionanti.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale girato tra Italia e Spagna.

“Ella” sarà una delle canzoni che Soler porterà in tour il prossimo anno, tour che farà tappa anche in Italia dove Soler e la sua band arriveranno il prossimo 9 maggio per un indimenticabile concerto al Mediolanum Forum, Milano.

Questa la tracklist completa de “Mar De Colores”: