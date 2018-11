Piazze aperte, al via altre sperimentazioni dopo Dergano e Angilberto II

Nell’immaginario collettivo sono ormai diventate “le piazze a pois”, tecnicamente si chiamano progetti di “urbanistica tattica”. Piazza Dergano e Piazza Angilberto II da poco più di un mese hanno un nuovo look e una ritrovata vivibilità grazie agli interventi sperimentali realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Piazze Aperte”, avviata in collaborazione con Bloomberg Associates e il supporto della National Association of City Transportation Officials (NACTO) Global Designing Cities Initiative.

“È stato un cambiamento importante, che ha migliorato radicalmente la qualità dello spazio pubblico e creato nuovi luoghi di socialità per i quartieri – sottolineano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Stiamo monitorando gli effetti della riqualificazione per capire insieme ai cittadini come poter migliorare i due progetti nella loro versione definitiva. È una sperimentazione che contiamo di replicare in altre aree della città, per questo invitiamo le associazioni e i Municipi a segnalarci attraverso l’indirizzo piazzeaperte@ comune.milano.it possibili luoghi che si prestino ad essere valorizzati con interventi simili a questi”.

Il monitoraggio dei primi 40 giorni della sperimentazione su Dergano e Angilberto II, realizzato attraverso video e sopralluoghi, sta riguardando l’analisi comparata dei flussi veicolari, ciclabili e pedonali, delle velocità di percorrenza e dei modi d’uso degli spazi pubblici. In pizza Dergano i dati raccolti prima e dopo la sperimentazione dimostrano un incremento del 50% del flusso di pedoni lungo l’adiacente via Tartini. L’86% degli intervistati ha espresso parere favorevole alla pedonalizzazione, il 72% ha detto che frequenta di più la piazza, l’84% sarebbe felice che la sperimentazione diventasse permanente. Il 35% ha dichiarato di passare più di un’ora al giorno nella piazza, diventata un punto di riferimento per il quartiere. La preoccupazione principale (51%) riguarda il mantenimento della pulizia e la manutenzione, mentre c’è una grande richiesta (89%) di incrementare il verde e le aree gioco nella fase definitiva. Alcuni cittadini hanno suggerito di riposizionare i tavoli da ping pong ed estendere la pavimentazione colorata a ridosso delle alberature.

Apprezzamento anche per il nuovo look di piazza Angilberto II: il 71% degli intervistati è d’accordo con la pedonalizzazione, il 52% dichiara di utilizzare più frequentemente la piazza, il 70% vorrebbe che la sperimentazione diventasse permanente. Il 71% dei cittadini è preoccupato per l’incremento del traffico – questione cui il Comune ha già risposto rivedendo i tempi semaforici degli incroci limitrofi – mentre la maggior parte degli intervistati (55%) vorrebbe più verde e aree gioco. Anche qui, i dati a disposizione evidenziano un significativo aumento della presenza di pedoni (30%) e ciclisti (47%), nonché un uso pressoché continuo delle panchine e dei tavoli da ping pong (83%) durante le ore diurne.

Gli appuntamenti pubblici con gli assessori sono:

– Piazza Angilberto II: lunedì 12 novembre alle 20.30 al Laboratorio di Quartiere di via Mompiani 5 per via Angilberto II,

-Piazza Dergano: martedì 13 novembre ore 20.30 oratorio di Dergano, sala Veronelli in via Ciaia 12.