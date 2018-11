A causa di una frana di sassi abbattutasi ieri pomeriggio (verso le 15.45) tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco, è stata disposta la chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e alla Valtellina. Il tortuoso tracciato collega tutti i paesi rivieraschi, a differenza della Superstrada 36 che rimane aperta. La scarica di detriti è avvenuta all’altezza della galleria ‘Le tre Madonne’. Come riporta la Provincia di Lecco la strada rimarrà chiusa “fino a che i tecnici dell’amministrazione provinciale non avranno fatto il sopralliog per valutare l’entità del materiale pronto a staccarsi. Da un primo controllo molto sommario – scrive il quotidiano lecchese- sembrerebbe esserci una discreta quantità di materiale, sassi, terra e vegetazione pronta a scivolare a valle”.