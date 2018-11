Tre chili di cocaina in auto , arrestato a Como Brogeda (Video)

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, nel corso dei controlli al valico di Como-Brogeda in ingresso nel territorio italiano, hanno scoperto e sequestrato a bordo di una Bmw serie 7 nr. 3 panetti di cocaina.

A destare sospetti è stato l’atteggiamento di un disoccupato quarantenne, di nazionalità macedone e residente in Macedonia che dichiarava di rientrare dall’Olanda per dirigersi in Albania. Il fatto che l’uomo, pur essendo disoccupato, guidasse un’auto di così grossa cilindrata, risultava strano, visto anche stato di agitazione i finanzieri decidevano di sottoporlo ad un controllo doganale più accurato.

Durante il controllo, un militare “cacciavitista” su segnalazione di ARC, nuovo arrivo tra i cani antidroga della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, rimuovendo il parafanghi anteriore sx, scopriva un doppiofondo uoto ma con tracce di sostanza stupefacente. Il controllo proseguiva scoprendo sul lato destro un ulteriore doppiofondo con 3 panetti di cocaina dal peso di circa 1 Kg ciascuno occultati nel nastro isolante marrone.

L’intervento congiunto dei militari selettori, dei c.d. “cacciavitisti” e di un’unità cinofila permetteva di scoprire complessivamente Kg. 3,074 lordi di cocaina.

Il trafficante veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere del Bassone (Como) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente, due telefoni cellulari, la Bmw serie 7 ed altri oggetti utili allo sviluppo delle indagini, sono stati sottoposti a sequestro.