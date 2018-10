“Grazie alla determinazione di Regione Lombardia che si è attivata per ottenere la possibilità di ingresso in convenzione di giovani medici nel nostro territorio, che sta vivendo più di altri la carenza di Medici di famiglia, dal 2019 ci saranno almeno 90 giovani medici di famiglia in più a prendersi cura della popolazione Lombarda. Ringrazio FIMMG Lombardia e Nazionale per il loro importante contributo al raggiungimento dell’obiettivo”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata una nota di SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) in cui si specificava di consentire anche ai medici del triennio formativo 2014/2017 che hanno conseguito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale, la facoltà di presentare domanda per l’assegnazione degli incarichi vacanti di cure primarie in subordine all’espletamento di tutte le procedure previste dal vigente ACN, e, questo, per tutte le regioni “Proprio ieri – ha spiegato Gallera – avevamo chiesto a SISAC di estendere anche ai medici del triennio formativo 2014/2017 che hanno conseguito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale, la facoltà di presentare domanda per l’assegnazione degli incarichi vacanti di cure primarie. Sono molto soddisfatto che SISAC abbia accolto la nostra richiesta che ci permetterà di avere al più presto almeno 90 giovani medici di famiglia in più, oltre ai 90 del triennio formativo precedente, a prendersi cura dei lombardi. Si tratta di un grande risultato ottenuto da Regione Lombardia con il fondamentale contributo di FIMMG Lombardia e Nazionale che ringrazio per la loro preziosa collaborazione”.