Dj Fabo, al via l’udienza in Corte Costituzionale

Al via l’udienza in Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio e il caso di Marco Cappato, esponente dei radicali che accompagnò in Svizzera dj Fabo. In aula ci sono lo stesso Cappato, Mina Welby e la fidanzata di dj Fabo. A seguito di questa vicenda, Cappato è finito sotto processo di fronte alla corte d’Assise di Milano, che però a febbraio ha inviato gli atti alla Consulta perché valuti la legittimità dell’articolo del codice penale su istigazione e aiuto al suicidio. Il governo si è costituito a difesa della legge . Già in giornata potrebbe arrivare una decisione dei giudici