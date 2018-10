CorriBicocca, duemila atleti di corsa per i 20 anni dell’Ateneo

Studenti, docenti, dipendenti e tanti appassionati hanno corso ieri mattina per festeggiare i vent’anni dell’Ateneo della Bicocca. Erano più di duemila gli atleti che si sono ritrovati in Piazza dell’Ateno Nuovo per la prima gara podistica di Milano-Bicocca organizzata insieme al Cus Milano. Ad animare la CorriBicocca, la competizione inclusiva e senza barriere che ha attraversato il cuore del quartiere, è stato Germano Lanzoni, conosciuto come attore teatrale, speaker del Milan e volto del “Milanese Imbruttito”.

I vincitori

Renè Cuneaz 10 km competitiva maschile (tempo 31:18)

Carlotta Missaglia 10 km competitiva femminile (tempo 37:12)

A vincere la gara a team 5 km, tre ricercatori del Dipartimento di Informatica di Milano-Bicocca: Flavio Piccoli, Luigi Celona e Davide Mazzini, in gara con il nome di “IVL scoppiati” (24:15).