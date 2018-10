Sala, su Area B nessun ripensamento

Sull’area B “escludo ripensamenti, l’abbiamo studiato a lungo. Bisogna tutelare gli interessi di tutti, ma tra i tutti ci sono 1,4 milioni di cittadini di Milano”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in merito al provvedimento dell’area B e alle proteste in particolare degli ambulanti. “Ora giustamente mi chiedete questo perché qualcuno si lamenta, ma io so che tra un mese, quando ci saranno livelli di inquinamento altissimi – prosegue Sala -, mi chiederete perche’ non chiudiamo la città. La politica fa sintesi delle diverse istanze e noi nel pensare l’area B abbiamo cercato di fare sintesi. Ogni decisione politica non mette d’accordo tutti, pero’ ci sembra la cosa più giusta. A me e alla mia amministrazione l’ambiente sta molto a cuore, e’ una scelta politica profonda, dopodiché i milanesi decideranno se condividono o meno, ma noi, certamente col buonsenso andiamo avanti”.