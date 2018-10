Sei sicuro che il tuo CV sia realmente efficace? Vorresti farlo rivedere da un professionista e ottenere dei consigli su come presentarti al meglio in rete? Se sei a Milano non perdere l’opportunità di salire a bordo del “Tram del Curriculum”!

Anche per il 2018 Gi Group organizza e promuove l’iniziativa per fornire consulenza e informazioni a tutti coloro che vogliono migliorare la presentazione del proprio profilo professionale, oltre che ricevere indicazioni su come approcciare o migliorare la propria digital reputation. La partecipazione non necessita di registrazione o prenotazione; sarà, invece, indispensabile che tutti gli interessati siano muniti di CV in formato cartaceo o digitale prima di salire.

Il tram brandizzato Gi Group percorrerà le vie centrali di Milano tutti i giorni, dalle ore 11.00 alle 16.30, da lunedì 22 a domenica 28 ottobre compresi.

I partecipanti che saliranno a bordo del tram, in attesa di incontrare i professionisti Gi Group, potranno fare un test sulla digital reputation, aspetto che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’iter di selezione. La revisione del curriculum cartaceo e/o digitale avverrà attraverso colloqui individuali durante i quali sarà possibile ricevere anche consigli sulla propria reputazione digitale. A fondo tram, confermato anche quest’anno l’allestimento di un’area dedicata allo scatto professionale da utilizzare a corredo del proprio curriculum.

“Ogni anno valorizziamo l’iniziativa aiutando le persone ad accrescere le loro opportunità di successo nel contatto con il mondo del lavoro e nelle relazioni con le aziende – dichiara Alessandro Nodari, Direttore Marketing e Comunicazione di Gi Group –. Alla luce della crescente importanza del Social Recruiting, per questa edizione del Tram del Curriculum, abbiamo voluto integrare l’attività di revisione con indicazioni sulla reputazione digitale, in quanto asset sempre più strategico nella ricerca di lavoro. In questo modo aiutiamo i candidati a migliorare e ottimizzare la propria presenza in rete, oltre a valorizzare le soft skills di cui tengono sempre più conto le aziende.”

Le fermate principali dalle quali si potrà accedere al tram saranno quelle di Piazza Castello e di Piazza Fontana, dove due pensiline interamente brandizzate segnaleranno le fermate dedicate alla salita; durante il percorso sono previste altre fermate “stop&go” che permetteranno la discesa a chi avrà terminato di revisionare il CV.

Di seguito il dettaglio delle fermate che effettuerà il “Tram del Curriculum”:

– Piazza Castello (salita e discesa);

– Castello Sforzesco (fermata Stop&Go);

– Ponte Vetero (fermata Stop&Go);

– Broletto (fermata Stop&Go);

– Cantù (fermata Stop&Go);

– Albricci n10 (fermata Stop&Go);

– Albricci n7 (fermata Stop&Go);

– Piazza Fontana (salita e discesa)