Continua la mobilitazione del Nord Milano per il prolungamento della M3 fino a Paderno Dugnano. Dopo l’approvazione, lo scorso luglio, dell’emendamento all’assestamento del bilancio regionale con il quale è stato finanziato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’opera, prosegue infatti la raccolta firme dei cittadini dei Comuni dell’hinterland a sostegno del progetto. Partita all’inizio dell’estate nei Comuni di Cormano e Paderno, la petizione indirizzata al sindaco della città metropolitana Beppe Sala, a Regione Lombardia e al Ministero dei Trasporti per chiedere di riprendere in mano il progetto, ha già raccolto oltre 1500 firme cartacee e più di 2500 adesioni attraverso la parallela campagna online sulla piattaforma Change.org. “L’obiettivo è continuare a tenere alta l’attenzione su un progetto strategico per il territorio”, spiega Marco Alparone, consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Paderno Dugnano, tra i promotori dell’emendamento congiunto con il quale è stato finanziato lo studio di fattibilità. “In attesa che lo studio ci dia l’esatta definizione dei costi/benefici, il prossimo passaggio – annuncia Alparone – sarà presentare un emendamento al bilancio di previsione regionale 2019 perché vengano già individuate le risorse, circa 500mila euro, per finanziare la progettazione”. Il prolungamento di circa 2 km della linea gialla dall’attuale capolinea Nord di Comasina servirebbe a portare la M3 fuori dai confini di Milano con una nuova fermata collocabile in un’area dismessa al confine tra i Comuni di Cormano e Paderno Dugnano, che nel 2009 aveva già fatto realizzare un primo studio di fattibilità. “Si tratta di un’opera di grande impatto non solo per gli abitanti del Nord Milano. Progettare una fermata all’altezza dei grandi raccordi stradali che circondano l’area come la Milano-Meda e la Rho-Monza – sottolinea Alparone – significa pensare alla mobilità della città metropolitana in modo diverso intercettando milioni di auto e dando loro la possibilità di fermarsi prima di entrare a Milano città con benefici importanti sul benessere generale e la qualità della vita di abitanti e pendolari e in termini di rigenerazione del territorio”. La raccolta firme popolare proseguirà anche questo fine settimana con gazebo allestiti nelle piazze di Cormano e Paderno Dugnano.