Atterraggio d’emergenza a Malpensa per un volo EasyJet partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra. E’ successo ieri ma si è appreso oggi. Il pilota è stato costretto alla manovra a causa del fumo che si è sprigionato in cabina, per cause ancora da accertare. Nessun passeggero è rimasto ferito.