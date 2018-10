Scuola, oggi studenti in piazza

Gli studenti saranno in piazza oggi er chiedere più attenzione al mondo della scuola. “”#Chihapaura di cambiare? Noi no!” è lo slogan delle manifestazioni in programma stamattina in molte città italiane. “Noi vediamo solo tanta propaganda, tanta violenza nelle parole, la strumentalità di chi chiama 100 milioni di tagli sulla scuola “risparmi””, afferma Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. La Flc Cgil lamenta il fatto che “le risorse per la scuola sono ancora le grandi assenti del dibattito pubblico, è urgente la messa in sicurezza degli edifici scolastici, un ripensamento globale dell’alternanza scuola-lavoro così come pensata dalla “Buona scuola” e investimenti per il diritto allo studio”, tutti fattori che “non sembrano essere tra le priorità del governo”