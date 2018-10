Un ragazzo di Cantù di 25 anni, Luca Rivadossi, ha perso la vita mentre era in alpeggio. Era partito dall’Alpe Camedo, a 1550 metri di quota, per cercare delle pecore e sarebbe dovuto tornare verso mezzogiorno. Il mancato rientro ha fatto partire le ricerche.

Da mercoledì (3 ottobre), i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, con Sagf Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco hanno battuto la zona. Sul posto l’elicottero di area di Como, quelli della della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, oltre al mezzo della Rega che operava in territorio svizzero, dal momento che la zona di ricerca è stata estesa oltre confine. I voli, eseguiti anche in notturna, non avevano però dato esito positivo. Ieri mattina (giovedì 4 ottobre) le squadre sono salite in quota. Il collega del ragazzo, un pastore della zona, ha dato alcune indicazioni su dove era solito andare. Poco dopo mezzogiorno lo hanno ritrovato, purtroppo senza vita. Il cane del ragazzo ha permesso di delimitare la zona di ricerca perché ha abbaiato. La caduta per alcuni metri in una zona molto impervia e con rocce gli è stata fatale.