Si è svolta in piazza Duomo (giovedì 4 ottobre) la cerimonia per celebrare il 158° anno di fondazione del Corpo della Polizia Locale, alla presenza della vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, del Comandante Marco Ciacci e di numerose Autorità cittadine.

La vicesindaco Scavuzzo, nel suo discorso, ha voluto sottolineare la dedizione e la professionalità con cui il corpo della Polizia Locale svolge quotidianamente il suo impegno al servizio della città. “Un impegno – ha detto – che ci rende credibili e autorevoli ed è la ragione della stima che la città ha per i suoi ‘ghisa’ ”.

“Milano cresce e affronta sempre nuove sfide – ha continuato Scavuzzo – e noi abbiamo bisogno di essere all’altezza delle aspettative, dei bisogni e delle ambizioni di una città come la nostra, che chiede l’impegno di persone come voi. Mille sono i compiti svolti quotidianamente, ma il fattor comune rimane la vicinanza a chi ha bisogno, la capacità di dialogo con il cittadino, la responsabilità e la consapevolezza di rappresentare le Istituzioni”.

“Quello appena trascorso è stato un anno di intenso lavoro – ha evidenziato il Comandante Ciacci durante il suo discorso – svolto con lo spirito e l’obiettivo di essere una Polizia Locale sempre più vicina ai cittadini. I numeri che diamo oggi sono utili per suggerire le dimensioni della presenza quotidiana dei nostri agenti in città: abbiamo risposto a 292.826 richieste di intervento alla Centrale Operativa, di cui quasi la metà per attività di Polizia Stradale, oltre che per interventi di sicurezza urbana e ausilio ad altre Forze di Polizia e di Soccorso”.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto il Comandante – perché siano sempre di più gli agenti della Polizia Locale che operano in strada: i nostri concittadini ci chiedono efficienza e pronto intervento, ma anche visibilità e condotta esemplare. Oggi abbiamo oltre 1.200 agenti impegnati in strada per garantire la sicurezza e la mobilità, nell’ordinario e nello straordinario di una città che nell’ultimo anno ha visto oltre 5.000 eventi e milioni di turisti. Siamo intervenuti in oltre 12.600 incidenti stradali. Una media di oltre 34 incidenti al giorno. Un lavoro immenso che ha anche richiesto, nei casi di omissione di soccorso, tempestive ed efficaci attività investigative che hanno consentito, in oltre il 90% dei casi, di individuare i responsabili e di assicurarli alla giustizia”.

Il confronto con l’anno precedente (da settembre ad agosto) fa emergere un incremento di quasi il 6 per cento del numero degli incidenti a cui però non è corrisposto un eguale aumento dei feriti (solo dell’1,7 per cento) a fronte di una diminuzione del 4 per cento di quelli con esito mortali.

Il Comandate ha poi illustrato i diversi interventi e i progetti messi in campo: il piano parchi che, da maggio a settembre, ha portato a 14mila controlli di giorno e di notte. I Vigili di Quartiere, intervenuti su oltre 53mila segnalazioni dei cittadini, che stanno dando corpo a un progetto che vuole potenziare la presenza sul territorio.

Sono state 5.238 le persone denunciate e 338 quelle arrestate, nel lavoro quotidiano di contrasto alla microcriminalità della PoliziaLocale.

Diciottomila sono state le persone controllate dall’Unità Problemi del Territorio che ha anche effettuato quotidiani allontanamenti per occupazioni e insediamenti abusivi. Tremila sono i documenti falsi individuati dall’Unità Falsi Documentali che contribuisce alle attività di repressione dell’immigrazione clandestina.

Nel corso dell’ultimo anno l’Unità di Contrasto all’Abusivismo Commerciale ha eseguito 6.400 sequestri a carico di venditori di merce abusiva e contraffatta. Oltre 25mila esercizi commerciali sono stati controllati dall’Unità Annonaria e Commerciale, con 25 tonnellate di alimenti non a norma sequestrati. Sono stati incrementati i controlli nei cantieri di oltre il 70% rispetto all’anno precedente: 1.611 i cantieri ispezionati per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e 282 le persone segnalate all’Autorità giudiziaria.

L’Unità Tutela Donne e Minori ha affrontato circa 360 casi che hanno portato all’esecuzione di 70 misure cautelari. Mentre, nell’attività di contrasto allo spaccio, solo nel 2018, sono stati arrestati in flagranza di reato 110 spacciatori.

Un numero particolarmente significativo è quello delle sanzioni ai parcheggiatori abusivi: sono state 939 sanzioni, il 430% in più dello scorso anno.