Olimpiadi 2026, Sala, contiamo ancora sull’aiuto del governo

Vertice a Venezia tra le Regioni Veneto e Lombardia e i comuni di Milano e Cortina oggi per l’istruttoria sul dossier della candidatura alle olimpiadi invernali del 2026. “Finalmente siamo passati dalla fase delle parole a quella del lavoro” ha detto dopo il vertice sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale conta “ancora sull’aiuto del Governo”. “Non è giusto che il Governo non sostenga i giochi – precisa Sala -: abbiamo garantito al Cio che noi ci siamo. Ma non consideriamo finita la discussione con il Governo”. ”

“Credo che sia necessario che un Governo sostenga, anche economicamente un grande evento come le Olimpiadi. Un evento che comporta un impegno da parte di tutto il Paese, una cosa importante per l’Italia e non solo per la Lombardia e per il Veneto. Quindi aspettiamo, fiduciosi, che il Governo possa cambiare atteggiamento”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su mancato appoggio economico da parte del Governo. “Noi comunque, in ogni caso, – rileva Fontana -, per il bene delle nostre Regioni, andiamo avanti perchè crediamo di essere in grado di coprire ogni garanzia”.