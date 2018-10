Sindaco di Riace, manifestazione sabato a Milano

Milano scenderà in piazza sabato per esprimere solidarietà al sindaco di Riace Mimmo Lucano, finito ai domiciliari ieri. L’appuntamento è alle 17.30 in piazza San Babila. L’iniziativa è di “Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale” e “Nessuna Persona è Illegale”. “A Domenico Lucano, sindaco di Riace, contestano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver aiutato persone migranti a regolarizzarsi, e averlo fatto alla luce del sole – scrivono gli organizzatori – Noi diciamo che forzare i limiti di una legge ottusa e ingiusta che costringe centinaia di migliaia di persone a rimanere nella zona grigia dell’irregolarità e produce criminalità e sfruttamento non è un reato, ma un gesto di solidarietà e resistenza civile. Sono ben altri i criminali, soggetti che approfittano delle storture della legge per il proprio tornaconto individuale sulla pelle delle persone: chi sfrutta lavoratrici e lavoratori grazie al ricatto del permesso di soggiorno, chi si arricchisce col mercato dei falsi contratti, chi costruisce la propria carriera politica sul razzismo.

Se la solidarietà è reato, venite a prendere anche noi”.