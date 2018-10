Museo del design e urban center, la nuova Triennale di Boeri

La 22/a Esposizione Internazionale e il Museo Permanente del Design Italiano. Sono alcuni dei progetti della nuova Triennale di Milano, sotto la guida dell’architetto Stefano Boeri. “Siamo in un momento in cui la comunicazione aperta e onesta non è solo necessaria ma è rivoluzionaria” ha detto Boeri presentando stamattina le nuove iniziative. L ‘obiettivo è di mettere in mostra e valorizzare la collezione della Triennale che riunisce 1600 oggetti tra i pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano. Alla Triennale sarà trasferito anche l’Urban Center del Comune, nell’ambito di una ristrutturazione interna dell’edificio per sfruttarne al meglio gli spazi.

La XXII Esposizione Internazionale, dal primo marzo al primo settembre, rappresenta un elemento cardine di questo percorso. L’apertura del Museo Permanente del Design Italiano, curato da Joseph Grima, negli spazi del Palazzo dell’Arte costituisce un altro pilastro del nuovo corso. Attraverso l’arricchimento della collezione permanente, la Triennale si vuole affermare come un importante centro internazionale per il design in Europa.

Parallelamente al programma culturale, la Triennale avvierà dei nuovi progetti che rafforzeranno il dialogo con i visitatori, con la città di Milano e con le più importanti istituzioni italiane e straniere. La costruzione della nuova sede dell’ Urban Center all’interno del Palazzo dell’Arte, la riorganizza zione degli spazi del Palazzo dell’Arte, la Triennale Off, nuova area esterna di attività, la rete del Parco delle Culture confermano l’intenzione di sviluppare progetti in grado di portare l’istituzione al centro dello spazio cittadino e al contempo di metterla in connessione con un pubblico internazionale.