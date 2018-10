Si è conclusa l’ultima fase dell’operazione Prometeo condotta dai carabinieri di Novara che ha portato all’arresto di 6 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione del bottino di diversi furti compiuti negli ultimi due anni in abitazioni di Piemonte, Liguria e Lombardia. Le indagini, partite dal sequestro di una fonderia clandestina in via Giacosa a Milano, hanno portato al campo nomadi di via Bonfadini di Milano dove questa mattina sono stati arrestati i capi di un sodalizio criminale composto da Sinti di origine abruzzese.