Inaugurata la “nuova” piazza Angilberto II al Corvetto

La Milano Green Week ha fatto tappa anche al Corvetto, portando ai cittadini del quartiere una nuova area verde. Sabato è stata inaugurata piazza Angilberto II, riqualificata e parzialmente pedonalizzata nell’ambito del progetto di urbanistica Tattica “Piazze Aperte”, realizzato sulla scia del successo di altre città del mondo in collaborazione con Bloomberg Associates e con il supporto della National Association of City Transportation Officials (NACTO) Global Designing Cities Initiative.

Come accaduto in piazza Dergano, centinaia di persone hanno dato il benvenuto alla nuova agorà partecipando alle attività organizzate dal Comune insieme alle associazioni: tornei di ping pong e attività sportive, visite guidate, animazione e intrattenimento per grandi e bambini.

Panchine, fioriere, tavoli, tavoli da ping pong, rastrelliere e una nuova stazione del Bikemi hanno cambiato il volto della piazza, anche grazie al prezioso contributo di cittadini e soggetti privati. La fase di implementazione del progetto per la parte di colorazione è stata realizzata grazie al supporto di Retake Milano insieme ad Ayming Italia, società che ha promosso un momento di team building coinvolgendo i dipendenti in attività di volontariato per il miglioramento della città.