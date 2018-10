Il 28 settembre scorso Rod Stewart ha pubblicato il suo 30° album in studio – “Blood Red Roses”. Il disco, che contiene 13 tracce, rivela le radici cantautorali di Stewart, alternando nei testi l’osservazione attenta e commovente alle diverse situazioni della vita, l’introspezione e la spigliata giocosità che lo hanno reso uno degli artisti più venduti al mondo di tutti i tempi. “Blood Red Roses” arriva a tre anni di distanza dai bestseller internazionali ‘Another Country’ (2015) e ‘Time’ (2013). L’album è pubblicato quasi 50 anni dopo la data in cui ha firmato il suo primo contratto da solista. “Penso sempre di fare album per pochi amici e anche questo disco ha una vena intima”, ha detto Rod Stewart. “La sincerità e l’onestà fanno molta strada nella vita e lo stesso vale per la scrittura di canzoni”. Prodotto insieme a Kevin Savigar, suo storico collaboratore, ‘Blood Red Roses’ spazia agilmente tra il folk acustico, ilpop/R&B della Motown, il rock’n’roll e le ballate struggenti. Attraverso la sua voce e al suo stile inconfondibile nello scrivere canzoni , Rod Stewart trascende tutti i generi della musica pop, rock, folk, soul e R&B : rimane infatti una delle poche star a poter vantare album in cima alle classifiche in ogni decennio della sua carriera. Rod Stewart ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui due ammissioni nella “Rock and Roll Hall of Fame”, l’ASCAP Founders Award (uno dei più importanti riconoscimenti per gli autori e compositori), il New York Times bestselling author e il Grammy™ Living Legend Award. Nel 2016 ha ottenuto il titolo di ‘Sir Rod Stewart’ dopo essere stato nominato Cavaliere dal principe William a Buckingham Palace per i servizi resi alla musica e alla beneficenza. Durante i 50 anni di carriera, ha venduto oltre 200 milioni di album e singoli.

Questa la tracklist di “Blood Red Roses”:

1. Look In Her eyes

2. Hole In My Heart

3. Farewell

4. Didn’t I

5. Blood Red Roses

6. Grace

7. Give Me Love

8. Rest Of My Life

9. Rollin’ & Tumblin’

10. Julia

11. Honey Gold

12. Vegas Shuffle

13. Cold Old London