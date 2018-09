Incendio al gattile di Rho, oltre 100 gatti morti

Incendio al gattile di Rho durante la notte. Praticamente tutti i gatti ospitati, oltre 100 , sono morti nel rogo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco si tratterebbe di cause accidentali ma sono comunque in corso accertamenti per determinare da cosa siano partite le fiamme.

La struttura in via Turati 22, oltre a 100 gatti stanziali, ospitava un numero imprecisato di altri felini oltre ad alcuni cani, che sono scampati alle fiamme.

Questo l’accorato appello di “Dimensione Animale Rho” lanciato sulla pagina ufficiale di Facebook del gattile:

“Grazie a tutti quelli che in queste ore stanno esprimendo la loro solidarietà e ci stanno offrendo aiuto. Al momento abbiamo stallo per tutti i cani. Abbiamo bisogno di donazioni, cibo per gatti, coperte, piatti di plastica, acqua. Per favore non portate nulla in gattile. Abbiamo organizzato una raccolta davanti al Viridea di Rho sabato 29 Settembre e domenica 30 Settembre, oppure potete portare quello che potete presso la Clinica Veterinaria Anubis di Pogliano. IBAN IT 42E0558420500000000018432 intestato a Dimensione Animale Rho“