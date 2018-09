Cadavere di un uomo trovato nel Villoresi

Gli agenti della polizia locale lo cercavano dal pomeriggio; in serata, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, 39 anni, nel canale Villoresi, all’altezza di Limbiate. Si sono così concluse in modo tragico le ricerche dell’uomo disperso. A dare l’allarme è stato il figlio, nel pomeriggio. Al momento non è stato ancora accertata la causa della morte: se sia stato un annegamento dovuto alla caduta nel corso d’acqua per un malore o un atto volontario. La macchina dell’uomo era parcheggiata non lontano dal canale.