Montecampione, cercatore di funghi precipita per 90 metri

Si è conclusa con il ritrovamento della persona dispersa, purtroppo senza vita, la ricerca partita giovedì (20 settembre) pomeriggio in Valle Camonica, nella zona di Montecampione. Subito sul posto, insieme a Protezione civile, Carabinieri e Vigili del fuoco, venti tecnici della stazione di Breno del Soccorso alpino. Hanno cercato per ore, anche con l’elicottero, senza esito. Ieri (venerdì 22 settembre) i soccorritori impegnati in tutto erano una sessantina. Nel primo pomeriggio c’è stato il ritrovamento dell’uomo, Angelo Quetti di 76 anni, residente ad Artogne. Il corpo si trovava in una zona molto impervia e caratterizzata da salti di roccia: secondo una prima ricostruzione della dinamica, è caduto dal sentiero per una novantina di metri. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il recupero è avvenuto con l’elicottero, per mezzo del verricello.