Cercatore di funghi perde la vita a Cortenova (Lc)

Un cercatore di funghi ha perso la vita nella zona di Cortenova(Lc) in seguito alla scivolata lungo un pendio molto impervio, per un centinaio di metri. Si tratta di Vittorio Fumagalli di 74 anni residente a Missaglia (LC). Le persone che erano con lui hanno dato subito l’allarme. L’allertamento è arrivato intorno alle 12:30. Sul posto 12 tecnici Cnsas e l’elisoccorso. Grazie alle coordinate esatte, i soccorritori sono arrivati sulla persona ma non c’era più nulla da fare. L’intervento è stato molto difficoltoso perché l’area è particolarmente ripida. L’uomo è stato recuperato con il verricello e portato in camera mortuaria al Manzoni di Lecco.