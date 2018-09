Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, conferma che la giovane Menoona Safdar partita dalla Brianza e trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia si è imbarcata su un volo diretto in Italia. In una nota del Ministero degli esteri si legge che: “Il positivo esito, che ha posto fine a una grave violazione dei diritti fondamentali della giovane donna, è stato reso possibile, a seguito del personale interessamento del ministro, dall’efficace azione della nostra Ambasciata a Islamabad in stretto raccordo con la Farnesina”. Nel luglio scorso la 23enne ha scritto una lettera alla sua vecchia scuola, l’istituto Majorana di Cesano Maderno (Mb), chiedendo aiuto per poter ritornare in Italia.