Mondiali di Pallavolo, presentata a Palazzo Marino la tappa milanese

E’ stata presentata oggi a Palazzo Marino la tappa di Milano dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018. Da venerdì 21 a domenica 23 settembre, la manifestazione ospitata da Italia e Bulgaria, che ha preso il via domenica 9 settembre a Roma e proseguirà fino al 30 settembre con le finali di Torino, farà tappa al Mediolanum Forum di Assago con un girone della seconda fase, che vedrà impegnate 4 Nazionali tra cui (in caso di qualificazione) anche l’Italia. In occasione della conferenza è stata esposta la Coppa del Mondo che verrà consegnata alla squadra vincitrice.

Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri l’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l’Assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Pietro Bruno Cattaneo, il presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Carlo Salvatori e il presidente del Comitato Organizzatore Locale di Milano Giuseppe Pirola, oltre a diversi campioni della pallavolo di ieri e di oggi come Pasquale Gravina, Rachele Sangiuliano, Claudio Galli e Gaia Traballi.

“Siamo orgogliosi e felici di ospitare la fase finale di un Mondiale per la terza volta in meno di dieci anni – ha detto Pierfrancesco Maran – Questo evento sarà una doppia opportunità, da un lato per i milanesi e la Lombardia, la regione che ha il maggior numero di tesserati alla FIPAV, dall’altro per turisti e cittadini stranieri che potranno approfittare dell’occasione per visitare il nostro territorio. Siamo convinti che sarà una vera festa di sport, particolarmente significativa in una fase storica in cui Milano sta investendo moltissimo nell’impiantistica sportiva”.

Martina Cambiaghi ha commentato “Dopo la tappa del Campionato Italiano di Beach Volley al Castello Sforzesco, Milano si appresta ad accogliere un altro straordinario evento pallavolistico. Per la Lombardia possibilità di avere sul proprio territorio competizioni di così alto livello è un’occasione d’oro e per questo la Regione è al fianco di Federazioni, enti e società nell’organizzazione e nella promozione. Milano si riconferma patria della pallavolo e spero che gli ottimi risultati ottenuti dal punto di vista organizzativo siano un ulteriore stimolo per la possibilità di ospitare le Olimpiadi”.

“A Roma domenica abbiamo vissuto una serata magica, a cui ha dato grande lustro la presenza del Presidente della Repubblica – ha asserito Carlo Salvatori – Quello appena iniziato è il nostro terzo Mondiale e abbiamo sempre utilizzato lo stesso modello organizzativo: un forte governo centrale ma anche una convinta delega ai Comitati sul territorio, e l’impegno e la passione messi in campo da questi ultimi sono stati la chiave del nostro successo. Ringrazio quindi in particolare il COL e il Comitato Regionale: se le cose a Milano funzioneranno come ci auguriamo, il merito sarà soprattutto loro”.

“Sto vivendo questo incarico con grande emozione e adrenalina – ha dichiarato Giuseppe Pirola – Il ruolo di presidente del COL mi ha insegnato che dietro una grande Federazione c’è sempre una grande macchina organizzativa: non è stato facile governarla, ma mi hanno facilitato i miei compagni d’avventura e soprattutto un grande direttore d’orchestra come Adriano Pucci Mossotti. Siamo pronti a ospitare questo Mondiale e a fare una grande figura anche dal punto di vista organizzativo: le Nazionali che arriveranno a Milano troveranno strutture ricettive di alto livello, sedi di allenamento e di gioco ideali e, ne sono sicuro, un palazzetto pieno per tutte le giornate di gara”.