Fencing Mob, schermidori in Galleria a Milano

Una sessantina di schermidori di tutte le età e provenienti dalle sale d’armi di Milano e provincia, si sono riuniti nel pomeriggio di domenica 9 settembre in Galleria Vittorio Emanuele II, nel pieno centro di Milano, per dar vita al Sorgenia Fencing Mob 2018 di Milano.

Il corteo, dopo aver animato con alcuni assalti simulati la centralissima Piazza del Duomo, si è spostato nella vicina Galleria Vittorio Emanuele e, da lì, l’ha percorsa per intero fino a piazza della Scala, con soste lungo il percorso per altri incontri dimostrativi. Per tutto l’arco del Flash Mob il pubblico ha assistito incuriosito alla sfilata e alla coreografia approntata per l’occasione. Ospite di eccezione il campione del Mondo a squadre di fioretto paralimpico Gabriele Leopizzi.

Il Fencing Mob è giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un flash mob mondiale, che coinvolge numerosi paesi e ancora più numerose città, e che ha come scopo quello di divulgare la cultura della scherma, il più vincente tra gli sport italiani, detentore del record di medaglie azzurre alle Olimpiadi. Da quest’anno, Sorgenia ha voluto legare il suo nome all’evento, dando continuità a un percorso cominciato già con la sponsorizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Sorgenia Milano 2018, tenutisi nel capoluogo lombardo all’inizio del giugno scorso.