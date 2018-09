L’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi e il sottosegretario ai

Grandi Eventi sportivi di Regione Lombardia, Antonio Rossi hanno partecipato all’inaugurazione della Nuova Accademia internazionale di ginnastica ritmica, la ‘casa delle farfalle’, a Desio (Mb). La nuova struttura ospitera’ gli allenamenti delle atlete di Emanuela Maccarani, campionesse del mondo e continentali con i 5 cerchi, ora pronte per disputare i mondiali 2018 a Sofia (Bulgaria).

CAMBIAGHI: DOPO LA RITMICA A DESIO, L’ARTISTICA IN BRIANZA –

“Oggi diamo una casa alle ragazze della ginnastica ritmica, alle nostre farfalle, portando a Desio non solo il centro federale ma dando anche una struttura nuova e con una palestra che possa permettere loro di continuare e ad allenarsi e farci continuare ad emozionare” ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi durante l’inaugurazione.

UN CENTRO FEDERALE PER LA GINNASTICA IN BRIANZA – “Diamo un

riscontro concreto al lavoro delle atlete e al lavoro dell’allenatrice, Emanuela Maccarani, dei suoi collaboratori, dei dirigenti e di tutta la grande famiglia della ritmica che in

questi anni hanno portato Desio, la Lombardia e l’Italia sul tetto del mondo. Io ho un sogno che vorrei trasformare in realta’: creare un altro centro federale per la ginnastica in

Brianza. Dopo la ritmica a Desio, l’artistica, con Maurizio Allevi e la societa’ sportiva Ginnastica Meda e soprattutto con l’esperienza e il know how di tanti campioni, come Igor Cassina (oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene nel 2004), la Brianza potrebbe essere il centro italiano della ginnastica. Un sogno – ha concluso Cambiaghi – il mio sogno, che cerchero’ di realizzare”.

ROSSI: FARFALLE VANTO PER PAESE, ESEMPIO PER LE RAGAZZE – “Il

mio primo incontro con le Farfalle risale al 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, quando insieme abbiamo festeggiato le nostre medaglie per l’Italia. Da allora ho iniziato a seguirle” ha ricordato a margine dell’inaugurazione il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. “Impegno, tecnica e duro lavoro – ha proseguito – sono alla base dei loro successi, ottenuti con esercizi dove l’adrenalina si sposa all’eleganza e a una precisione senza pari nell’esecuzione dei passaggi. Sono un vanto per il nostro Paese e un esempio per tante ragazze e penso che con la realizzazione di questa struttura potranno continuare a migliorarsi per mantenere un livello di eccellenza, portando nuova linfa vitale e ulteriori vittorie all’intero movimento”.

All’inaugurazione, oltre al taglio del nastro, sono stati premiati i tanti atleti meritevoli della ‘grande famiglia’ della ginnastica: le Farfalle della Ritmica, le Fate dell’Artistica femminile, gli azzurri della maschile e dell’Aerobica. I ginnasti e le ginnaste hanno vestito per l’occasione una maglietta per celebrare i 150 anni della FGI (Federazione ginnastica d’Italia), traguardo che verra’ raggiunto nel 2019.