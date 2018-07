“Spero che questa nuova stagione di saldi estivi, che parte oggi 7 luglio, sia un’ulteriore

spinta al settore del commercio. E’ quasi superfluo ricordare che tutto questo serve ai commercianti per dare corpo ai segnali di ripresa della spesa che stanno arrivando dal mondo dei consumatori”. Lo dice Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, alla vigilia della partenza dei saldi estivi anche in regione Lombardia. “Da parte sua la Regione si e’ impegnata a fondo per approvare misure a favore di tutto il

comparto a partire dalla lotta all’abusivismo, alla contraffazione e alla desertificazione commerciale”, ha spiegato. “Non voglio neppure dimenticare anche tutti i Bandi ‘Asset’ che stiamo presentando in queste settimane su tutto il territorio della regione che vanno anche a favore del comparto commerciale. Non ultimo anche l’azzeramento dell’Irap per tre

anni per i nuovi esercizi commerciali nei centri storici dei Comuni capoluogo e di quelli con una popolazione superiore ai 50 mila abitanti”. “Mi sento in dovere – ha ricordato

Mattinzoli – che questo periodo di vendite deve essere improntato alla legalità e al rispetto della concorrenza leale tra gli operatori e nei confronti degli utenti. A questo proposito rivestono un ruolo molto importante i Comuni, che hanno il compito di controllare e di verificare il rispetto delle regole”. Regione ricorda le regole per i saldi: i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato (e’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso); i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e, se cio’ non e’ possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli; se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiederne la sostituzione o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare. (Lnews)