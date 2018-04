Assemblee del personale dei nidi, disagi per le famiglie

Disagi in vista per le famiglie dei bambini iscritti a nidi e materne comunali. Tre assemblee sindacali del personale dei servizi per l’infanzia sono state convocate per domani 6 aprile, il 10 aprile e il 12 aprile. Le assemblee si svolgeranno al mattino, con il personale che il 23 aprile sara’ chiamato alle elezioni delle Rsu. Dei possibili disagi per le famiglie si e’ discusso in commissione Educazione oggi a palazzo Marino. “Non mi sentirei tutelata e sicura come mamma se fosse messo in dubbio e non garantito il diritto di assemblea e sciopero di chi si occupa dei bambini nei nostri servizi”, ha detto Anita Pirovano, di Milano progressista. Di diverso parere Matteo Forte, di Milano popolare: “Giusto il diritto di sciopero, ma non bisogna tacere dei disagi per le famiglie. Devono essere bilanciati due diritti che hanno la stessa dignita’: quello del personale di scioperare e delle famiglie di avere un servizio per cui pagano”.