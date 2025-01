A Milano il raduno europeo dell’estrema destra per la remigrazione degli stranieri, cresce la protesta

Crescono le proteste a Milano per l’iniziativa Remigration Summit, il raduno europeo dell’estrema destra per la remigrazione degli stranieri, che si dovrebbe tenere il 17 maggio nel capoluogo lombardo. “Milano rifiuti le manifestazioni per le deportazioni”: è l’appello lanciato in un comunicato stampa congiunto da Cgil, Anpi e Arci Milano in vista del raduno europeo. “Lanciamo un appello a tutte e a tutti – si legge nella nota

congiunta – a reagire a questa ondata di odio e disumanità mobilitandoci nella città Medaglia d’Oro della Resistenza per riaffermare i valori della Carta Costituzionale”

“Oggi – si legge nell’appello – abbiamo l’occasione di rimettere l’Umano, i rapporti di reciproca solidarietà fra le persone, il rispetto dei corpi intoccabili di genti in cerca d

futuro, l’etica che fa della cittadinanza non un confine ma un’occasione di speranza, il grido con cui affermare una nuova Storia con un Sì al referendum per garantire la cittadinanza a

chi studia e lavora nel nostro Paese. Non rinunceremo mai ad affermare il valore della vita umana contro la cultura dell’odio delle Destre facendo nostro l’appello di Liliana Segre accogliamo, accogliamo, accogliamo”.

Interviene anche il sindaco Beppe Sala: “È una cosa terribile su cui tutta la città si deve esprime in modo molto deciso – ha osservato il sindaco – . Nessuno di noi

immagina di poter vivere in una realtà in cui, anche rispetto ai fenomeni di immigrazione, non ci siano forme di controllo o non ci siano modalità per rimanere nel mondo delle regole. Ma queste espressioni fanno veramente spavento” “Stiamo vedendo se il Comune può fare qualcosa” per impedire che si tenga questa manifestazione, ha concluso.