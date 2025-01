Addio a Fabio Postiglione, giornalista del Corriere morto in un incidente stradale

Fabio Postiglione, 44 anni, giornalista del Corriere della Sera, è morto ieri sera, mentre rientrava dal lavoro, in un incidente stradale sulla tangenziale est all’altezza di Cologno Sud. L’uomo era in sella alla sua moto ed è stato investito da un’auto. Sbalzato contro il guard-rail, è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, ma è morto dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele. La polizia stradale sta acquisendo i filmati delle telecamere per capire la dinamica dello scontro. L’uomo alla guida dell’auto,un 44 enne moldavo, in Italia in vacanza, è indagato per omicidio colposo. Numerosissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia di Postiglione. Nato a Napoli, dove si era distinto con i suoi articoli, tanto da diventare anche l’obiettivo delle minacce del clan Cimmino, Fabio lascia la moglie, anche lei giornalista, con la quale si era sposato nel 2019.