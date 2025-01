Milano, novità da Amsa per la città: più servizi e spazzini di quartiere

Spazzini di quartiere, riduzione del numero di strade con divieto di sosta notturno per permettere la pulizia e più mezzi elettrici. Sono alcune delle novità previste dal nuovo contratto di servizio tra Amsa e Comune presentate alla stampa nella visita alla sede Amsa di via Olgettina, alla quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e Marcello Milani, amministratore delegato della società controllata che gestisce la pulizia della città e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. “Il rinnovo del contratto di servizio con Amsa parte a settembre e prevediamo di essere a regime per aprile 2025. – ha spiegato Sala – È un contratto di sette anni più due: significa per il contribuente circa 300 milioni di euro all’anno ma rispetto al quale l’aggiudicazione ad Amsa è stata decisa attraverso impegni di miglioramento di servizio“. I miglioramenti si articoleranno in sei nuove iniziative. La prima consiste nell’aumento del 40 per cento della frequenza di spazzamento delle strade cui si aggiunge l’obiettivo di garantire minor disagio ai cittadini per la pulizia notturna: aumenteranno di 40 chilometri il totale delle vie dove non sarà necessario spostare l’auto per i lavaggi notturni del manto e in tutto questa agevolazione riguarderà il 30 per cento delle strade cittadine. Per fare questo ciò sarà incentivato l’uso da parte degli operatori della lancia d’acqua in pressione “che noi chiamiamo agevolatore“, ha spiegato Milani. Aumenta la presenza sul territorio degli addetti alla pulizia con la nascita dello ‘spazzino di quartiere’ che vedrà in campo 100 nuove squadre che lavoreranno 6 giorni su 7 in zone specifiche e con il compito di svuotamento dei cestini, di spazzamento e raccolta e di pulizia della aree verdi. “Ci saranno squadre multi skill: c’è chi si occuperà di cestini, di aree verdi e anche un presidio lungo la via, indipendentemente dalla presenza di cestino o area verde. Le squadre saranno monitorizzate con operatori che interverranno sull’ultimo tratto di strada. L’obiettivo è avere un presidio sul quartiere più capillare di quello attuale“, ha detto Milani. Maggiore attenzione sarà dedicata anche per le aree giochi e quelle cani. “Abbiamo più di mille spazi da presidiare. Stiamo lavorando perché i passaggi siano più frequenti, per interventi con mezzi più adeguati, per incrementare la raccolta di foglie anche perchè con il cambiamento climatico sono aumentate le settimane in cui il fogliame si deposita per le strade“, ha spiegato Sala mentre Milani ha aggiunto che per le aree giochi “ avremo dei dispositivi con l’acqua e puliremo i giochi in maniera più approfondita. Per le aree cani avremo l’estensione del servizio la domenica e una documentazione fotografica del prima e dopo intervento “. Altra novità riguarda i cestini in città con un aumento del 66 per cento la frequenza di svuotamento. Infine, Amsa proseguirà l’impegno in nuovi mezzi elettrici: nel triennio 2023-2025 gli investimenti sono pari a 75 milioni di euro. “Nessun mezzo in utilizzo da Amsa deve essere più vecchio di nove anni. – ha continuato Milani – La società sta inducendo i produttori di questi mezzi a cambiare le loro produzioni, chiediamo mezzi che hanno alcune caratteristiche come le spazzatrice elettriche. Non c’erano sul mercato, noi abbiamo spinto affinché ci fossero“. Tra gli indubbi benefici del nuovo parco mezzi anche quello del contrasto dei rumori generati dalle attività, una su tutte quella della raccolta del vetro. La pulizia della città e dei servizi erogati da Amsa sono integralmente corrisposti con il pagamento della Tari “che è una delle più basse d’Italia”, ha ricordato l’amministratore di A2A Mazzoncini.