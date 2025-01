Omicidio di Bergamo, fermato un uomo al confine con la Svizzera

Un 28enne del Togo è stato fermato stamattina al confine tra Italia e Svizzera con l’accusa di aver ucciso ieri pomeriggio a coltellate in centro a Bergamo Mamadi Tunkara, addetto alla sicurezza di un Carrefour. Il fermato sarebbe un senza fissa dimora che, secondo quanto emerge dalle indagini, stava tentando di fuggire in Svizzera. Il delitto è avvenuto ieri attorno alle 15, in via Tiraboschi, nella zona dello shopping, e già nelle ore successive la polizia era sulle tracce del presunto killer. Mamadi Tunkara, 36 anni, gambiano, era il responsabile della vigilanza privata del supermercato Carrefour. Ieri è stato aggredito mentre si stava recando in bicicletta verso il supermercato per iniziare il turno di lavoro: è stato spintonato da un uomo, è caduto a terra ed è stato colpito a morte con 4 o 5 coltellate. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Tunkara non c’è stato nulla da fare.

Diverse le telecamere nella zona e più di una persona ha assistito al delitto. Stando a quanto trapela, probabilmente i due uomini si conoscevano o comunque si erano già incontrati e potrebbero aver avuto una lite proprio ieri. Intanto stamani in Prefettura a Bergamo si è tenuto un vertice straordinario del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a seguito dell’omicidio. L’incontro è presieduto dal prefetto Luca Rotondi, presenti il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e i vertici delle forze dell’ordine.