Romeo segretario della Lega lombarda

Il senatore Massimiliano Romeo è il nuovo segretario della Lega lombarda, eletto per acclamazione. “Tante volte ci sono state beghe di cortile all’inseguimento ossessivo di poltrone e poltroncine. Se vogliamo prendere un po’ della Lega delle origini, prima viene il simbolo e poi la cadrega. Sia chiaro. Così come la militanza non può essere considerata manovalanza e poi un comitato ristretto prende le decisioni per tutti” ha detto Romeo sottolineando che “ci vuole la Lega delle comunità e dei militanti, non delle personalità. A me questa storia della Lega di Zaia, di Giorgetti e di Vannacci non convince. Ci vuole la Lega di comunità, nessuno di noi senza il simbolo avrebbe potuto fare quello che ha fatto”. – “Ci sono sensibilità diverse – ha aggiunto -, è giusto un confronto. Massimo rispetto per Toccalini, per il suo passo di lato, e massimo rispetto anche per Invernizzi (i due sfidanti al congresso che si sono ritirati nei giorni scorsi) – ha concluso Romeo -. Dobbiamo instaurare un clima collaborazione e armonia, cercare di andare d’accordo pur con sensibilità differenti, superando le attuali conflittualità, tante, troppe”.