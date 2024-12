Strage di piazza Fontana, Milano non dimentica

Milano non dimentica le vittime della strage di Piazza Fontana. Il 12 dicembre del 1969, alle 16:37 un potente ordigno collocato all’interno della sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura esplode distruggendo il grande ingresso a quell’ora ancora pieno di clienti, per lo più giunti da località della provincia. Lo scoppio della bomba uccide 17 persone, 13 delle quali sul colpo, e ne ferisce gravemente altre 88. La città sconvolta reagisce con una partecipazione silenziosa e massiccia ai funerali in Duomo. E da allora non dimentica.

Oggi il corteo e il ricordo di istituzioni e familiari: la città commemorerà le vittime innocenti di una strage, “la madre di tutte le stragi” di cui solo negli ultimi anni anche la verità giudiziaria ha dichiarato la matrice neofascista.

Al centro della giornata di commemorazione ci sarà il corteo organizzato dall’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 69 con il Comitato permanente antifascista e il Comune di Milano. Il raggruppamento dei partecipanti è previsto alle 15:45 in piazza della Scala. Il corteo, a cui prenderà parte il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, partirà alle 16 e giungerà in Piazza Fontana alle ore 16:30. Alle 16:37, nel minuto esatto in cui la bomba esplose, avverrà la deposizione delle corone. Seguiranno gli interventi ufficiali. Prenderanno la parola il Sindaco Sala, i rappresentanti dell’ANPI, del mondo sindacale e dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 69.

A seguire, si terranno ulteriori iniziative culturali legate alle iniziative del palinsesto “Milano è Memoria”: Con inizio alle 16:37 alla Biblioteca Sormani, “Piazza Fontana, una storia d’amore” a cura di Teatro Linguaggicreativi. L’ingresso è libero con prenotazione consigliata via e-mail: biglietteria@ linguaggicreativi.it.

Alle 20, nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano avrà luogo il concerto dedicato alle vittime, realizzato all’interno del progetto “Il Conservatorio per la sua città”. Si esibirà l’Ensemble di studenti e studentesse del Conservatorio di Milano con musiche di Arnold Schönberg e Dmitrij Šostakovič. Ingresso libero con registrazione a permilano@consmilano.it.