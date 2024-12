Operaio muore travolto dal braccio di una gru nel cremonese

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. E’ successo a Soncino, nel cremonese, questa mattina. La vittima è un operaio di 58 anni che stava lavorando al cantiere del nuovo polo scolastico. Stando ai primi accertamenti, e secondo le testimonianze raccolte, l’uomo, residente in provincia di Bergamo e dipendente di un’azienda che sta eseguendo i lavori in via Alda Merini, è stato colpito alla testa dal braccio meccanico telescopico di una gru. In particolare, l’incidente sul lavoro sarebbe stato innescato dal cedimento del terreno: il mezzo si è inclinato e il braccio meccanico si è staccato, cadendo proprio addosso all’operaio. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, allertati dai colleghi dell’operaio e arrivati sul posto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri di Soncino e il personale dell’Ats Val Padana.