Furti in appartamenti, messi a segno 70 colpi: 7 arresti

Your browser does not support the video tag.

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, nelle prime ore del mattino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di 7 persone, tutti di origine albanese e di età compresa tra i 34 ed i 24 anni, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione, aggravata dalla detenzione di armi da sparo.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, nel periodo marzo-luglio 2023, che ha consentito di provare l’esistenza di un sodalizio criminale dedito ai furti in abitazione in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la disponibilità di armi da sparo. Il gruppo è risultato composto, secondo quanto emerso dalle indagini, da albanesi, senza fissa dimora, ritenuti autori di almeno 71 furti in abitazione di cui 33 consumati e 38 tentati. Secondo gli inquirenti, il gruppo operava senza una programmazione preventiva se non la scelta della regione o provincia dove ‘colpire’. I malviventi utilizzavano il parcheggio multipiano dell’aeroporto di Milano-Linate per parcheggiare un’autovettura Audi S4 alla quale provvedevano a sostituire la targa con quelle di volta in volta asportate da altri veicoli. I carabinieri stimano che il valore complessivo dei beni sottratti ammonta a 181.200 euro tra oggetti preziosi e denaro in contanti (62.260 euro).