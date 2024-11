Sala: “In arrivo 600 uomini delle forze dell’ordine”

Your browser does not support the video tag.

“Ci è stato garantito che da gennaio ci saranno 600 nuovi rappresentanti delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza”: lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine del vertice in prefettura con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi convocato dopo gli incidenti al quartiere Corvetto. “Non mi spingo a dire che Milano è una città sicura e non ha problemi, ma non serve a nulla crocifiggere questa città che sta facendo uno sforzo per un modello che non è del centrosinistra, ma che caratterizza tutte le città internazionali”: ha aggiunto Sala. “Non si può dire che Milano sia una città fuori controllo”: ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi uscendo dalla prefettura di Milano. “Non si può dire che la città sia fuori controllo poi – ha aggiunto – nessun segnale va sottovalutato”.

“Dal mio punto di vista credo che il Corvetto meriti un’attenzione”: lo ha ribadito il sindaco . Sala ha confermato che incontrerà i familiari di Ramy, ma, ha detto “credo che sia assolutamente giusto farlo per rispetto del dolore. “A Corvetto – ha riferito ancora il sindaco – ci sono stato, perché sappiamo che è un quartiere delicato, con il comandante dei vigili in pattuglia tre settimane fa, ma ripeto bisogna affiancare poi anche tanto dialogo con chi ci vive e con le tante anime, per cui adesso lasceremo passare questi giorni sperando che non succedano altri problemi. Ho apprezzato le parole dei familiari del ragazzo, ma voglio tornarci. È chiaro che abbiamo apprezzato le parole che potevano incendiare gli animi e invece hanno cercato di buttare acqua sul fuoco e lo hanno fatto in maniera assolutamente adeguata”.