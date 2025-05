ALICE COOPER: riunita per un album la BAND originale degli anni ’70

Ebbene sì, proprio quelli di album iconici come “Love It To Death” (1971), “Killer” (1971),“School’s Out” (1972) e “Billion Dollar Babies” (1973). Quelli immortali come le hit “I’m Eighteen”, “Elected” e “No More Mr. Nice Guy”. Perché ALICE COOPER nasce proprio come nome di tutta la band…

Il grande ritorno viene battezzato da “Black Mamba”, primo singolo già disponibile con la partecipazione straordinaria di Robby Krieger, chitarrista dei Doors, un’anticipazione di questa nuova era di Alice Cooper che si preannuncia ricca di riff classici, con un’energia elettrizzante.

“The Revenge Of Alice Cooper” è un viaggio ad alta tensione nell’horror vintage e nello shock rock classico degli anni ’70 che cattura pienamente il sound, la grinta, lo spirito e l’irriverenza della leggendaria band originale. Clamorosa anche la partecipazione postuma di Glen Buxton, il chitarrista che si è spento nel 1997, attraverso una registrazione inedita che coniuga il passato col presente sulle note di “What Happened To You”.

Come se non bastasse, una delle bonus track (presente nei formati box set e smart in edizione limitata), è una perla che arriva direttamente dal 1970: la versione alternativa di “Return of The Spiders” (non quella pubblicata su “Easy Action” del 1970) scovata di recente tra le registrazioni originali multitraccia, che sembravano essere andate perdute 50 anni fa.

Alice Cooper (il capo), Neal Smith (batteria), Michael Bruce (chitarra) e Dennis Dunaway (basso) si sono ritrovati insieme al produttore Bob Ezrin in uno studio di registrazione old school in Connecticut per ricreare la magia degli anni ’70 che celebra l’amicizia, la nostalgia e il sound senza tempo che ha reso e riconferma Alice Cooper un’icona del rock.

Dal morso velenoso di “Black Mamba” alla ribellione di “Wild Ones”, passando per le melodie ossessive di “See You On The Other Side”, ogni brano è un classico del rock‘n’roll.

“The Revenge Of Alice Cooper” arriva il 25 Luglio 2025 su earMUSIC in diversi formati. Sarà disponibile anche in versione box set e come stampa artistica (formato smart), entrambi i supporti includono due bonus track e il download automatico dell’album in alta definizione il giorno dell’uscita. Preordini QUI.

Alice Cooper ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e plasmato indelebilmente la storia del rock. Inseriti nella Rock And Roll Hall of Fame nel 2011, la loro musica rimane potente e attuale come sempre e da sempre.

Welcome back to their Nightmare…