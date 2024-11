Milano-Cortina 2026, ecco i luoghi che ospiteranno gli eventi

La giunta del Comune di Milano ha individuato i luoghi della città che saranno teatro delle iniziative promosse da Fondazione Milano Cortina, con l’obiettivo di portare lo sport e i suoi valori nelle piazze di tutti i municipi, a partire dai mesi precedenti all’inizio delle Olimpiadi invernali e fino alla fine. Infatti a partire da gennaio 2026 e per tutta la durata dell’evento, Fondazione Milano Cortina, con il supporto di sponsor e partner, darà vita a una serie di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, con un percorso che li accompagnerà attraverso la città, collegando piazza Duca d’Aosta a piazza Sempione. Queste le aree individuate: piazza Duca d’Aosta, piazza San Babila, piazza San Carlo, piazza Santo Stefano e via Festa del Perdono, piazza Mercanti, via Beltrami, Castello Sforzesco e piazza del Cannone, piazza Cadorna e piazza Sempione. Altri luoghi simbolo di Milano potranno essere dedicati ad eventi legati all’evento olimpico e paralimpico: tra questi la Darsena, piazza Gae Aulenti, le Colonne di San Lorenzo, piazza Città di Lombardia, piazza XXV Aprile e via Santa Croce.

Sono state inoltre individuate, spiega Palazzi Marino, le aree in cui potranno essere realizzati punti vendita ‘off venue’, destinati al retail per il merchandising del brand Olimpico e Paralimpico.

“Milano si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili -. Con il grande impegno nell’organizzazione e le moltissime iniziative che animeranno ogni quartiere, i Giochi Invernali 2026 non saranno solo un evento sportivo, ma una celebrazione unica che coinvolgerà milanesi e visitatori in una festa indimenticabile”