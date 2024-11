Rientra a casa con delle ferite, muore davanti alla moglie

Un uomo di 52 anni è morto ieri sera accasciandosi davanti alla compagna al rientro a casa, in via Giovanni Ameglio, nella periferia nord ovest di Milano.

L’uomo aveva due ferite, una lieve al sopracciglio destro e una di due centimetri alla gamba destra, all’altezza della tibia, dove aveva una vena varicosa, che ha causato un abbondante perdita di sangue. Alla donna, poco prima, aveva detto che sarebbe andato a prendere delle birre. In strada, non lontano, la polizia ha trovato una pozza di sangue e dei cocci di bottiglia sporchi di sangue. La squadra mobile, la polizia scientifica e il medico legale sono al lavoro per appurare se la morte sia dovuta a una caduta accidentale o se si sia trattato di un omicidio.