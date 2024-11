E’ di Gino Panaiia il corpo recuperato nel Naviglio Pavese

I Carabinieri della Stazione di Binasco e i Vigili del Fuoco hanno recuperato nel Naviglio Pavese, nei pressi del confine tra i comuni di Casarile, in provincia di Milano, e Rognano, in provincia di Pavia, il cadavere di Gino Panaiia, il 25enne scomparso dalla notte del 1 novembre dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici e della fidanzata in un locale di Zibido San Giacomo ed essersi avviato in moto verso Milano, diretto in via De Pretis dove abitava. Alcuni effetti personali e il motociclo di Panaiia erano stati trovati nei giorni scorsi nelle campagne che costeggiano il Naviglio Pavese, a pochi passi da Cascina Casiglio.