Auto travolge una moto, muore un 21enne

Un giovane di 21 anni è morto in un incidente stradale oggi pomeriggio a Milano. Il ragazzo, Enzo Stefano Caparra, era su una moto guidata da un amico in via Pellegrino Rossi. A quanto emerso da una prima ricostruzione della Polizia Locale, i due giovani sono stati tamponati das un’auto su cui viaggiavano un uomo di 52 anni e la moglie, rimasti illesi. Nell’effettuare una svolta a sinistra, la macchina ha travolto la moto che sopraggiungeva nel senso opposto. I due centauri sono stati sbalzati violentemente dalla sella e per Caparra non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il secondo giovane che guidava la moto, 21 anni, trasportato in condizioni serie ma fuori pericolo di vita all’ospedale San Gerardo di Monza. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche un ciclista di 69 anni e un pedone, un macedone di 70 anni, quest’ultimo portato in ospedale a Niguarda con ferite non gravi.