L’Orchestra UNIMI presenta il concerto “Le donne di Vivaldi”

Martedì 29 ottobre la 24ª Stagione concertistica dell’Orchestra UNIMI torna protagonista della scena milanese con una serata speciale, tra musica e narrazione. Alle ore 20.30, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, il pubblico potrà vivere un viaggio sensoriale nella Venezia di inizio Settecento, attraverso il racconto e l’ascolto di alcune delle più belle composizioni vocali e strumentali di Antonio Vivaldi.

La serata, realizzata in collaborazione con l’Istituto Antonio Vivaldi/Fondazione Giorgio Cini di Venezia, condurrà il pubblico attraverso le calli e i canali della Serenissima, evocati dalla voce narrante di Benedetta Borciani, figlia d’arte diplomatasi alla scuola del Teatro Stabile di Torino, e dall’esecuzione di alcuni brani del compositore veneziano: dai drammi musicali La Griselda, Arsilda regina di Ponto, Orlando finto pazzo e Argippo, alla serenata Andromeda liberata, dai salmi Nisi Dominus e Beatus vir al motetto Nulla in mundo pax sincera e all’oratorio Juditha triumphans. Testi di Myriam Zerbi.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra UNIMI guidata dalla bacchetta di Francesco Fanna, dal 1997 Direttore dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi (Fondazione Giorgio Cini di Venezia), fondato nel 1947 dal padre di Francesco Fanna, Antonio, e diretto in passato da una figura chiave per l’universo musicale veneziano come Gian Francesco Malipiero. Ad evocare le atmosfere della Venezia vivaldiana saranno le voci di Albertina Del Bo (soprano), allieva dei Corsi dell’Accademia Vivaldi presso l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi di Venezia, Ewa Gubanska (mezzosoprano), già diretta in passato da Fanna, nel 2016, nell’esecuzione della Serenata nuziale vivaldiana Gloria ed Imeneo (Orchestra del Teatro La Fenice), e Sofya Yuneeva (mezzosoprano), diplomata in Canto Rinascimentale e Barocco e specializzata in repertorio vivaldiano proprio all’Istituto Italiano Antonio Vivaldi.

Il concerto, che porta il titolo “Le donne di Vivaldi”, ha come tema conduttore quello delle figure femminili che hanno influenzato, nel corso della sua vita, la creatività di Antonio Vivaldi: la madre, originaria della Basilicata, la nonna, veneziana, personaggio chiave dell’infanzia e dell’adolescenza del futuro musicista, le putte, ragazze accolte nell’Ospedale della Pietà, dove Vivaldi ha insegnato per tutta la vita, che studiavano canto e strumento, e le cantanti d’opera che scritturava: tra queste Anna Girò, detta “l’Annina del Prete rosso”, sua protetta, con la quale viaggia in tutta Europa mettendo in scena le proprie opere. Infine, la Musica stessa. Il concerto sarà preceduto, alle ore 19.15, dalla conversazione tra la giornalista Susanna Franchi e gli artisti protagonisti della serata. L’Orchestra UNIMI, con il concerto di martedì 29 ottobre, promuove la raccolta fondi a favore di Medici con L’Africa Cuamm. Ong nata nel 1950, Medici con L’Africa Cuamm è la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. È presente in nove paesi africani, supportando 21 ospedali, 116 distretti sanitari, 843 strutture sanitarie, 4 scuole infermieri e un’università.

Per sostenere i progetti di Medici con l’Africa Cuamm e per tutti i riferimenti: www.mediciconlafrica.org/sostienici/dona.

Info e biglietti – Tutti i concerti ed eventi sono a ingresso gratuito sino a esaurimento posti, prenotabili sulla piattaforma https://www.eventbrite.com/. I concerti sono prenotabili a partire da cinque giorni prima dei singoli eventi. Info: 338 2444952 (h 10-14) | orchestra@fondazioneunimi.com