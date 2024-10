Migranti, Mattarella: Milano col coeur in man

“Si usa dire ‘Milan col coeur in man’. Per coloro – come me – che non sono milanesi: che Milano ha il cuore in mano, per dire della capacità di integrazione progressiva su cui ha basato anche il proprio sviluppo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l’incontro con i rappresentanti della Fondazione Verga alla Fondazione Culturale Ambrosianeum. “La storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Gli immigrati, nel capoluogo lombardo, hanno contribuito a farne la storia – ha continuato il presidente dal palco – la laboriosità dell’immigrazione veneta, l’esodo giuliano-dalmata, l’ondata migratoria dal Meridione. Tutti hanno contribuito alla crescita e al progresso di Milano. Nell’ex triangolo industriale tutte le città recano i segni della industrializzazione e dell’immigrazione. Ma non sono i manufatti, non sono gli edifici a fare una città. Sono le persone” ha sottolineato focalizzandosi su Milano. Rivolgendosi al sindaco Giuseppe Sala presente in aula ha continuato: “Forse, dovremmo dire una vicenda che riflette l’anima milanese profonda, quella della generosità, della solidarietà, dei diritti. Perché, signor Sindaco, so che questa è Milano. La città della Società Umanitaria, della Tazzinetta Benefica, del Pane Quotidiano, dell’Opera cardinal Ferrari. Iniziative radicate, molte, addirittura, alla fine dell’Ottocento. Altre, come i City Angels, frutto della contemporaneità”.