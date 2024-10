Star di OnlyFans accusata di aver evaso oltre un milione di euro

La content creator di Cassano Magnago Madalina Ioana Filip (AKA Mady Giò) è stata accusata dalla Guardia di Finanza di Varese di evasione fiscale. In tv e sui giornali parlava dei ricchi guadagni che arrivavano dalle sue attività sui social, ma la guardia di finanza, di tutti quegli introiti, non avrebbe trovato alcuna traccia. La donna è stata accusata di dichiarazione infedele dalle fiamme gialle, che le contestano un’evasione di oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef. La situazione “particolare” della onlyfanser è saltata all’occhio dei militari durante il “censimento di influencer e soggetti operanti sul web che, per il tramite di interviste e sulla base della capacità contributiva condivisa sui propri canali social, risultavano non coerenti rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate”. Come spiegato in una nota della guardia di finanza, tra i profili sospetti è emerso quello di “Mady Gio”: “La donna, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi“. I finanzieri a quel punto hanno chiesto informazioni alla piattaforma, su cui invece sarebbero stati certificati, tra il 2021 e il 2022, compensi per un milione e mezzo di euro. A inizio dello stesso anno la creatrice di contenuti per adulti avrebbe anche spostato la propria residenza anagrafica in Svizzera – pur vivendo a Cassano Magnago, nel Varesotto – “al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole”, ma “tale trasferimento veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine”. Infatti, “gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti insistenti sul territorio italiano”, hanno sottolineato dalla guardia di finanza. Così al termine dei controlli, la Onlyfanser è stata denunciata alla procura di Busto Arsizio e le è stata contestata l’evasione dell’Irpef, “comprensivo di tassa etica”, un’addizionale che – hanno spiegato i militari – è “collegata alla produzione di redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico”.

Mady Gio ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti. “Leggo articoli di giornali che riferiscono di un’accusa di evasione fiscale a mio carico – ha scritto tra le stories – È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”.