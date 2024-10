Domenica 6 ottobre a Milano si terrà la “Bastioni Tra le Ruote Edition 2024” di Mille Mila Bici, una pedalata per le vie di Milano, evento dedicato al futuro delle città e alla loro efficienza e sicurezza, promosso da Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta. Appuntamento alle 9:30, con partenza 10:30 da viale Gadio. Il percorso di 16 km è adatto a tutti. “È la grande festa della ciclabilità per cittadini di ogni età, abilità e genere. La bicicletta offre alle città soluzioni semplici per problemi molto complessi” spiega Legambiente. Qui le informazioni per iscriversi.