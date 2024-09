Digitale, al via un progetto per formare giovani donne del Sud

ROMA (ITALPRESS) – Formare e accompagnare al lavoro 50 giovani donne, NEET, disoccupate o inoccupate tra i 18 e i 29 anni, nelle regioni del Mezzogiorno, preparandole per le professioni digitali e tecnologiche più richieste dalle imprese. E’ il progetto Cod(H)er, nasce dalla partnership di Invitalia e Generation Italy ed è sostenuto attraverso il programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia. Cod(H)er vuole rendere accessibile alle giovani donne senza alcuna conoscenza tecnica o esperienza professionale pregressa e che intendono intraprendere percorsi professionali in ambito digitale, le opportunità offerte dal mercato del lavoro, contribuendo a contrastare la disoccupazione giovanile femminile. Il progetto offre l’opportunità alle partecipanti di avviare la propria carriera professionale nel settore digitale in qualità di Data Engineer e Java Developer, due delle figure professionali più ricercate sul mercato. Le attività di formazione si svolgeranno esclusivamente online in formula full-time, dalle 9 alle 18. I percorsi, inclusivi e completamente gratuiti, avranno la durata di 15 settimane per Data Engineer e di 14 settimane per Java Developer. Verranno create 2 classi per un totale di circa 50 partecipanti. Al termine del percorso formativo a tutte le studentesse è garantito almeno un colloquio di lavoro con aziende del settore.

